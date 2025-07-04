Ни один год в Псковской области не обходится без смертей от ядовитых грибов – эксперт

16:50, 04 июля 2025, ПАИ

Ни один год не обходится без смертей от ядовитых грибов, сообщила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Не знаете гриб – не берите его. И условно съедобные тоже не берите, их надо ещё правильно приготовить, но лучше не экспериментировать», – посоветовала медик.

Но чаще всего в Псковской области травятся суррогатным алкоголем. «Даже если вы всё делаете сами, то это не значит, что вы в безопасности. Какие-то ингредиенты или их набор может быть фатальным конкретно для вас», – отметила Мария Отраднова.

Мария Отраднова также рекомендовала не есть консервы, которые стояли дольше двух лет. «Не ешьте консервы, если там есть какие-то пузырьки, запах или что-то, что вас смущает. Ботулизм – самое страшное отравление. Поэтому, если вы сами маринуете-консервируете, то относитесь к процессу щепетильно и аккуратно. Всё тщательно стерилизуйте», – предупредила врач.