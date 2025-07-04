32-летний закладчик из Псковской области получил 4 года и 10 месяцев тюрьмы

15:56, 04 июля 2025, ПАИ

32-летний закладчик из Псковской области получил 4 года и 10 месяцев колонии строгого режима. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

С мая 2022 года по апрель 2023 года мужчина, вступив в организованную группу, в ходе переписки в интернете получил информацию о местонахождении тайника на территории Псковской области, забрал наркотическое средство, расфасовал его и поместил «закладки» на территории Пскова, сделал фотографии места расположения указанных «закладок» и, указав их географические координаты, загрузил на интернет-площадку.

Однако наркотические средства были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области.