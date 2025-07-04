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Общество

Псковские газовики за полгода провели проверки в 25,5 тысячи квартир и домовладений

25,5 тысячи квартир и домовладений в Псковской области проверили специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» за первое полугодие 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Фото: ПАИ

В ходе проверок выявили семь незаконных подключений газового оборудования, из них три подключения оборудования, не учтённого в базе ООО «Газпром межрегионгаз Псков», и четыре самовольных подключения ранее отключённого оборудования. Также в результате проверок выявили восемь случаев несоответствия отапливаемой площади и в 77 случаях изменение численности проживающих. По результатам проверок потребителям доначислено к оплате около 75 тысяч рублей.

При осмотре счётчика газовики обращают внимание на сохранность стекла, заводских пломб, корпуса, а также проверяют работоспособность прибора. В ходе проверки специалисты компании также осматривают внешний вид газопровода у домовладения, ищут возможные незаконные врезки, проверяют наличие необходимой документации на газификацию. Специалисты компании систематически проводят проверки для обеспечения достоверности учёта газа.

«Контроль фактического потребления населением газа позволяет определять некорректный расход газа. Причинами неисправностей могут быть намеренное вмешательство в работу счётчика или его поломка. Небезопасны любые вмешательства в работу прибора учёта, особенно несанкционированные подключения к газовым сетям», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

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