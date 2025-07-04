Газопровод ввели в эксплуатацию в великолукской деревне Жестки

17:03, 04 июля 2025, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод для догазификации деревни Жестки ввели в эксплуатацию в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Объект протяженностью 3,2 километра создал возможность газификации 126 домовладений.

С жителями деревни заключили 54 договора, первые 13 домовладений уже подключили к новым сетям.

«Для сокращения сроков подключения в рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков мы выполняем работы в их границах, ведём подготовку домовладений к приёму газа. В настоящее время продолжаем подключать новых потребителей по мере их готовности», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.