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Общество

Газопровод ввели в эксплуатацию в великолукской деревне Жестки

Внутрипоселковый газопровод для догазификации деревни Жестки ввели в эксплуатацию в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Объект протяженностью 3,2 километра создал возможность газификации 126 домовладений.

С жителями деревни заключили 54 договора, первые 13 домовладений уже подключили к новым сетям.

«Для сокращения сроков подключения в рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков мы выполняем работы в их границах, ведём подготовку домовладений к приёму газа. В настоящее время продолжаем подключать новых потребителей по мере их готовности», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

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