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Общество

Погибший экипаж Леонида Михайлова почтили в Островском районе

У деревни Рубеняты в Островском районе прошёл траурный митинг, посвящённый 84-ой годовщине со дня гибели экипажа под командованием капитана Леонида Михайлова, повторившего в первые дни Великой Отечественной войны подвиг Николая Гастелло. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото Анастасии Гольцман

На месте гибели экипажа бомбардировщика, где установлен мемориальный обелиск, собрались представители районной администрации и духовенства, ветераны, активисты волонтёрского движения и местные жители.

Фото Анастасии Гольцман

Перед ними выступили заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова, настоятель Свято-Троицкого собора отец Роман и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Вячеслав Коев, которые напомнили островичам хронологию того страшного тринадцатого дня войны и призвали присутствующих всегда помнить героев своего Отечества, отдавших жизни за свободу и независимость родной земли. «Советские и российские летчики всегда славились героизмом, мужеством и отвагой!» — сказал Вячеслав Коев.

Фото Анастасии Гольцман

Также напомнили присутствующим о бессмертном подвиге экипажа и о судьбе его командира Леонида Михайлова и сотрудники Центра культуры «Юбилейный», после чего участники митинга почти память героев минутой молчания и возложили к мемориальному обелиску живые цветы.

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