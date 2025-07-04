В Псковской области завершено расследование дела в отношении экс-начальника МТУ Северо-Западного Ространснадзора

17:29, 04 июля 2025, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника МТУ Северо-Западного Ространснадзора, обвиняемого во взяточничестве, сообщили ПАИ в региональном СУ СК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Псковской области, а также УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, обвиняемый с 1 апреля 2024 года по 3 мая 2024 года, действуя в составе организованной преступной группы со своими подчиненными и в соответствии с ранее распределенными ролями, получил от сотрудников территориального отдела в качестве взятки денежные средства в размере более миллиона рублей за общее покровительство по службе.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.