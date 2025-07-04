Губернатор Псковской области обсудил развитие сотрудничества с Альфа-Банком в регионе

18:51, 04 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителем совета директоров Альфа-Банка Олегом Сысуевым в Москве, сообщает глава региона в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников отметил, что Альфа-Банк демонстрирует быстрый рост в Псковской области: за прошлый год база клиентов юридических лиц увеличилась на треть.

Ключевые направления дальнейшего сотрудничества, включая цифровизацию госуслуг и бизнес-сервисов, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также программы повышения финансовой грамотности населения, рассмотрены в ходе встречи.

Особое внимание уделили поддержке инновационных региональных проектов, таких как Школа креативных индустрий, где студенты занимаются созданием кино, разработкой брендов и туристических продуктов.