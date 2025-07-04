40 тонн заражённых ягод уничтожат после попытки провезти их в Псковскую область

19:42, 04 июля 2025, ПАИ

Попытку ввоза заражённых ягод из Республики Молдова на территорию России пресекли псковские специалисты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Псковской области специалисты выявили насекомых в трёх партиях свежей черешни и вишни общим весом 42,4 тонны. По морфологическим признакам насекомые оказались схожи с опасным карантинным объектом. Ягоды перевозились автомобильным транспортом из Республики Молдова в Московскую область.

Позже лабораторная экспертиза подтвердила заражённость ягод западным цветочным трипсом. Выпуск черешни и вишни на территорию России запрещён, и по решению собственников груз подлежит уничтожению.