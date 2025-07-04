О правилах провоза нестандартного багажа в поезде напомнили псковичам

20:30, 04 июля 2025, ПАИ

Правила провоза багажа, превышающего стандартные нормы ручной клади, напомнили псковичам в пресс-службе «Октябрьской железной дороги».

Тарифы и условия перевозки для пассажиров поездов зависят от вида снаряжения и оборудования.

Пассажиры должны учитывать ряд правил. Байдарки, каяки, катамараны, рафты и аналогичное снаряжение, включая весла, перевозятся с оплатой по тарифу на багаж весом 30 кг.

Велосипеды, самокаты, электрические велосипеды и другие средства индивидуальной мобильности также подлежат оплате по тарифу на багаж весом 30 кг.

Хоккейные клюшки, туристские палатки, спортивная форма и другое туристское и спортивное снаряжение (за исключением перечисленных выше) можно провозить бесплатно, без дополнительной оплаты.

Сноуборды и лыжи перевозятся бесплатно в вагонах дальнего следования – разрешается одна единица на пассажира.

Музыкальные инструменты также перевозятся бесплатно.

Детские и инвалидные коляски перевозятся бесплатно при условии, что с ними путешествует ребёнок или инвалид. В иных случаях действует оплата по тарифу на багаж весом 30 кг.

Спортивные шесты в вагонах купе и СВ перевозятся с оплатой по тарифу на багаж весом 30 кг.