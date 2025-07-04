Фольклорный фестиваль «Без корней и трава не растёт» пройдёт в кремле

21:46, 04 июля 2025, ПАИ

II Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль «Без корней и трава не растёт» состоится на территории Псковского кремля 5 июля, сообщается в Telegram-канале «Троицкий собор города Пскова».

Фестиваль приурочен к православному празднику Дню святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного очага. Фестиваль направлен на возрождение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственных устоев, отражённых в народной культуре, как отмечают организаторы.

Программа фестиваля включает Божественную литургию, молебен на начало всякого доброго дела, торжественное открытие фестиваля, концерт фольклорных коллективов и награждение участников, закрытие фестиваля общим хороводом, вечёрку – традиционное народное гуляние.

Организаторы подчёркивают важность сохранения нематериального культурного наследия – языка, фольклора, обрядов и праздников, которые связывают настоящее с прошлым и формируют будущее.