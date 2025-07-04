Фотоакция «Семья в кадре» проходит в Пскове

22:27, 04 июля 2025, ПАИ

Фотоакция «Семья в кадре», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, проходит в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Псковичам предлагают поделиться моментами семейной жизни и рассказать о своих традициях через фотографии.

Участники могут сделать снимки в одной или нескольких номинациях: «Семейные традиции» – уникальные ритуалы и обычаи семьи, «Вместе весело!» – игры и забавные моменты, «ЗОЖ – наш выбор!» – активный отдых и спорт, «Поколения вместе» – много поколений в одном кадре, «Семейное хобби» – совместные увлечения, «Домашние любимцы – часть семьи» – питомцы как члены семьи.

Фотографии в цветном или чёрно-белом исполнении необходимо разместить на личных страницах во «ВКонтакте» с хэштегом #Семьявкадре_MЦ и кратким описанием (2-3 предложения) до 8 июля. Страницы участников должны быть открыты для просмотра.

«Каждый кадр – это история, которую стоит сохранить. Мы ждём искренних и душевных работ, отражающих лучшую сторону семейных отношений», – отметила организатор конкурса Кристина Яковлева.

Подробнее об условиях участия можно узнать в положении акции.