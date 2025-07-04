О погоде на Северо-Западе в выходные рассказали синоптики

22:48, 04 июля 2025, ПАИ

Северо-Запад России продолжает находиться под влиянием обширного циклона, который приносит в Псковскую область дожди, сообщили в метеоцентре «Фобос».

Только в воскресенье ожидается частичное прояснение, однако температура останется невысокой. В большинстве районов сохранится облачность и дожди. Северные ветры будут препятствовать значительному повышению температуры воздуха.

Днём температура воздуха будет колебаться в пределах +13…+18 градусов, а на севере региона столбики термометров поднимутся лишь до около +10 градусов.

Ранее сообщалось, что до +23 градусов ожидается в Псковской области 5 июля.