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Происшествия

Ещё более 700 тысяч рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более 700 тысяч рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Себежа и Псковского района звонили неизвестные и представлялись сотрудниками неких финансовых структур. В частности, они сообщили своим собеседникам, что им во избежание серьёзных финансовых потерь необходимо срочно перевести свои сбережения на «безопасные счета», что те и сделали.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

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