66-я встреча на Кургане Дружбы прошла в Псковской области

16:24, 05 июля 2025, ПАИ

66-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии прошла на Кургане Дружбы в Себежском районе сегодня, 5 июля, передаёт корреспондент газеты «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



















































































В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова и другие официальные лица, а также участники молодёжного патриотического лагеря России и Белоруссии.

Встреча началась с братания делегаций и обряда «Хлеб да соль».

Заупокойная лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны собрала всех у часовни Сергия Радонежского.

На российской стороне участники церемонии почтили память партизанки-разведчицы, уроженки Себежа Марии Пынто. На стороне Белоруссии прошёл торжественный митинг у монумента героям-комсомольцам деревни Прошки.

Также участники встречи возложили гирлянды воинской славы и цветы. Финалом официальной части стало массовое исполнение песни «Катюша».

Далее гостей ждала концертная программа с участием солистов Себежского района, творческих коллективов Белоруссии и гостей фестиваля – трибьюта «Любэ». На стороне Белоруссии можно было посетить площадку молодёжного лагеря и принять участие в костре дружбы «Внуки Победы». В течение всего дня работали интерактивные площадки и экспозиции «Край партизанской славы».

Отметим, «Курган Дружбы» – важное событие в жизни трёх государств. Именно здесь собираются те, кому дорога память героев, кто чтит дружбу между нашими народами.