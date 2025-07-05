Юных псковичей приглашают на кинофестиваль «Зеркало будущего PRO»

16:51, 05 июля 2025, ПАИ

Юных жителей Псковской области приглашают на кинофестиваль «Зеркало будущего PRO». Приём заявок продолжается на сайте по ссылке, сообщили ПАИ в «Движении первых».

За годы проведения кинофестиваль «Зеркало будущего» успел стать знаковым событием в сфере отечественного образования и культуры. Сотни подростков со всей страны специально снимают фильмы, чтобы принять участие в масштабном творческом проекте и в случае победы пройти обучение у лучших профессионалов в сфере кинематографа, анимации и медиа. Такая возможность есть и в 2025 году, отметили в «Движении первых».

Ребята в возрасте 12–18 лет могут присылать фильмы до конца июля, при этом нужно выбрать направление, тему и своё амплуа на фестивале, приложив ссылку на фильм. Всего предусмотрено восемь направлений: «Видеоклип», «Киномузыка», «Кинотанец», «Видеоблог», «Репортаж», «Документальный фильм», «Анимационный фильм» и «Игровой фильм».

В качестве главных тем VIII Всероссийского детско-юношеского киноконкурса и кинофестиваля «Зеркало будущего PRO» выбраны мужество, отвага, милосердие и культура региона.

После того как жюри назовёт лидеров отборочного этапа конкурса, ребятам предстоит создать новое видео на заданную тему. Авторы лучших работ смогут приехать на фестиваль, который пройдёт осенью. И там юные творцы будут учиться, общаться и под руководством наставников снимать новые фильмы, мультфильмы, репортажи, блоги, ставить танцы и писать музыку.