Владимир Путин поздравил с 95-летием жительницу Гдовского района

16:59, 05 июля 2025, ПАИ

Персональное поздравление с 95-летием от президента России Владимира Путина вручили жительнице Гдовского района, труженице Галине Михайловне Васильевой, пишет газета «Гдовская заря».

Поздравить именинницу пришли сотрудники редакции газеты «Гдовская заря» и председатель районного совета ветеранов Вера Кабанова.

«Письмо с наилучшими пожеланиями от президента России, благодарственное письмо от главы Гдовского района, поздравительный адрес от главы сельского поселения «Черневская волость», где проживала ранее и трудилась Галина Михайловна, много подарков и цветы – всё для замечательной именинницы», – рассказали ПАИ в редакции газеты «Гдовская заря».