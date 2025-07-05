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Общество

Владимир Путин поздравил с 95-летием жительницу Гдовского района

Персональное поздравление с 95-летием от президента России Владимира Путина вручили жительнице Гдовского района, труженице Галине Михайловне Васильевой, пишет газета «Гдовская заря».

Галина Михайловна Васильева. Фото: газета «Гдовская заря»

Поздравить именинницу пришли сотрудники редакции газеты «Гдовская заря» и председатель районного совета ветеранов Вера Кабанова.

«Письмо с наилучшими пожеланиями от президента России, благодарственное письмо от главы Гдовского района, поздравительный адрес от главы сельского поселения «Черневская волость», где проживала ранее и трудилась Галина Михайловна, много подарков и цветы – всё для замечательной именинницы», – рассказали ПАИ в редакции газеты «Гдовская заря».

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