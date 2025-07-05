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Общество

18 выпускников Гдовской школы получили аттестаты о среднем общем образовании

18 выпускников Гдовской школы получили аттестаты о среднем общем образовании, пишет газета «Гдовская заря».

  • 18 выпускников Гдовской школы получили аттестаты о среднем общем образовании
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • 18 выпускников Гдовской школы получили аттестаты о среднем общем образовании
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • 18 выпускников Гдовской школы получили аттестаты о среднем общем образовании
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • 18 выпускников Гдовской школы получили аттестаты о среднем общем образовании
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • 18 выпускников Гдовской школы получили аттестаты о среднем общем образовании
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • 18 выпускников Гдовской школы получили аттестаты о среднем общем образовании
    Фото: газета «Гдовская заря»

«11-й класс в Гдовской школе – это 11 девочек и семь мальчиков. Главные герои сегодняшнего дня – одиннадцатиклассники и их классный руководитель Татьяна Владимировна Данилова», – отметили в редакции газеты.

«Каждый из вас уникален и талантлив по-своему. Кто-то блистал в учёбе, кто-то покорял спортивные вершины, а кто-то радовал нас творчеством. Все вы оставили яркий след в истории школы. Благодарю ваших родителей за поддержку и терпение, за веру в своих детей. И конечно, спасибо замечательному педагогическому коллективу, который вкладывал душу в каждого ученика. Впереди вас, ребята, ждёт увлекательный путь. Не бойтесь мечтать и ставить высокие цели. Помните, вы способны на многое. Желаю вам удачи, смелости и веры в себя. В добрый путь, дорогие выпускники!» – обратилась со сцены к выпускникам, родителям, педагогам и гостям праздника директор Гдовской школы Людмила Ефимова.

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