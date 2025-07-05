Около 500 человек остаются без электроснабжения в Псковской области

20:23, 05 июля 2025, ПАИ

Около 500 человек остаются без электроснабжения в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Ветер временно стих, но грозы в ближайшие дни по-прежнему прогнозируются. Поэтому энергетики продолжают работу в режиме повышенной готовности. Без света ещё остаются около 500 жителей региона, восстановлением занято 135 бригад. Рассчитываю, что специалисты «Россетей» быстро справятся с этими отключениями», – отметил губернатор.

Напомним, что сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).