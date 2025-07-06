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Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках

Автомобили Jetour и ВАЗ-21099 столкнулись на проспекте Ленина у дома № 20/2 в Великих Луках. В ДТП погиб один человек и пять пострадали, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Четыре человека с тяжёлыми травмами госпитализировали, ещё один пострадавший от госпитализации отказался.

Помимо бригады скорой медицинской помощи, на месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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