Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Великих Луках
Автомобили Jetour и ВАЗ-21099 столкнулись на проспекте Ленина у дома № 20/2 в Великих Луках. В ДТП погиб один человек и пять пострадали, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Четыре человека с тяжёлыми травмами госпитализировали, ещё один пострадавший от госпитализации отказался.
Помимо бригады скорой медицинской помощи, на месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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