На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность»

15:10, 06 июля 2025, ПАИ

На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность», сообщил глава региона Михаил Ведерников.

В отдельных районах возможны перебои в работе мобильной связи и ограничения скорости интернета до 2G.

«Прошу отнестись с пониманием и сохранять спокойствие», – отметил Михаил Ведерников.