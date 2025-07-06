На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность»
На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность», сообщил глава региона Михаил Ведерников.
В отдельных районах возможны перебои в работе мобильной связи и ограничения скорости интернета до 2G.
«Прошу отнестись с пониманием и сохранять спокойствие», – отметил Михаил Ведерников.
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