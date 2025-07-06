Битва караоке пройдет сегодня на фестивале «Виноград»

15:49, 06 июля 2025, ПАИ

«Битва караоке» станет ярким финалом энограстрономической ярмарки «Виноград», которая одновременно пройдет в Верхнем и Нижнем городах сегодня, 6 июля. Об этом ПАИ сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Каждый гость ярмарки получит уникальную возможность блеснуть вокальным талантом, поднявшись на сцену и исполнив свою любимую композицию. По завершении битвы будут подведены итоги, подсчитав набранные участниками баллы, и торжественно объявлен победитель – город, который спел поистине великолепно.

Битва состоится сегодня, 6 июля, в 19:00.

Ярмарка проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — Россельхозбанк.

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