Детский врач-пульмонолог из Санкт-Петербурга провела лекцию и осмотр пациентов в Пскове
Заведующая детским пульмонологическим отделением Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Светлана Мельник, врач с 18-летним опытом, посетила Псковскую областную инфекционную клиническую больницу, сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.
4 июля специалист выступила с лекцией на тему «Биологическая терапия и долгосрочный контроль бронхиальной астмы у детей». Она представила клинические случаи из своей практики, разъяснила порядок действий при диагностике тяжелой бронхиальной астмы и принципы применения таргетных биологических препаратов. Лекцию посетили врачи-пульмонологи, аллергологи-иммунологи и другие специалисты, интересующиеся лечением бронхолегочных заболеваний у детей.
После лекции Мельник осмотрела семерых юных пациентов, включая ребёнка с редким наследственным заболеванием – дефицитом альфа-1-антитрипсина, связанным с нехваткой белкового фермента, защищающего легочную ткань.
Псковская больница и Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии планируют продолжать сотрудничество для дальнейшего обмена опытом и повышения качества лечения.
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