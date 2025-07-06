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Общество

Детский врач-пульмонолог из Санкт-Петербурга провела лекцию и осмотр пациентов в Пскове

Заведующая детским пульмонологическим отделением Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Светлана Мельник, врач с 18-летним опытом, посетила Псковскую областную инфекционную клиническую больницу, сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство здравоохранения Псковской области

4 июля специалист выступила с лекцией на тему «Биологическая терапия и долгосрочный контроль бронхиальной астмы у детей». Она представила клинические случаи из своей практики, разъяснила порядок действий при диагностике тяжелой бронхиальной астмы и принципы применения таргетных биологических препаратов. Лекцию посетили врачи-пульмонологи, аллергологи-иммунологи и другие специалисты, интересующиеся лечением бронхолегочных заболеваний у детей.

После лекции Мельник осмотрела семерых юных пациентов, включая ребёнка с редким наследственным заболеванием – дефицитом альфа-1-антитрипсина, связанным с нехваткой белкового фермента, защищающего легочную ткань.

Псковская больница и Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии планируют продолжать сотрудничество для дальнейшего обмена опытом и повышения качества лечения.

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