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Культура

В музее-заповеднике «Изборск» прошли съемки сериала «Красная книга народов России»

На территории музея-заповедника «Изборск» состоялись натурные съемки эпизодов семейного сериала «Красная книга народов России», сообщил ПАИ в пресс-службе музея.

  • В музее-заповеднике «Изборск» прошли съемки сериала «Красная книга народов России»
    Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»
  • В музее-заповеднике «Изборск» прошли съемки сериала «Красная книга народов России»
    Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»
  • В музее-заповеднике «Изборск» прошли съемки сериала «Красная книга народов России»
    Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»
  • В музее-заповеднике «Изборск» прошли съемки сериала «Красная книга народов России»
    Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Съемки третьей серии, рабочее название которой «Сето и голос реки», проходили в декорациях лета 1944 года, в период Великой Отечественной войны. Локациями стали музей-усадьба народа сето в деревне Сигово, экспозиции музея-заповедника «Изборск», Изборская крепость и Словенские ключи.

Режиссером сериала выступил российский актер и режиссер Дмитрий Буренков, продюсером – Анна Антонова. Главную роль исполнил Народный артист России Сергей Никоненко.

Кинопроект, созданный при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив, направлен на семейную аудиторию и призван познакомить зрителей с культурой коренных народов России через их сказки и легенды.

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