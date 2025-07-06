В музее-заповеднике «Изборск» прошли съемки сериала «Красная книга народов России»

17:28, 06 июля 2025, ПАИ

На территории музея-заповедника «Изборск» состоялись натурные съемки эпизодов семейного сериала «Красная книга народов России», сообщил ПАИ в пресс-службе музея.

Съемки третьей серии, рабочее название которой «Сето и голос реки», проходили в декорациях лета 1944 года, в период Великой Отечественной войны. Локациями стали музей-усадьба народа сето в деревне Сигово, экспозиции музея-заповедника «Изборск», Изборская крепость и Словенские ключи.

Режиссером сериала выступил российский актер и режиссер Дмитрий Буренков, продюсером – Анна Антонова. Главную роль исполнил Народный артист России Сергей Никоненко.

Кинопроект, созданный при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив, направлен на семейную аудиторию и призван познакомить зрителей с культурой коренных народов России через их сказки и легенды.