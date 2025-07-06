Выставка фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» откроется в Пскове

17:01, 06 июля 2025, ПАИ

Выставку работ V фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» откроет историко-краеведческая библиотека Пскова 8 июля в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в Центральной библиотечной системе Пскова.

В конкурсе приняли участие 22 фотографа, представив 200 работ. Участие было открыто для всех желающих, независимо от возраста, места проживания и опыта в фотографии. Каждая фотография, отобранная для выставки, отражает уникальную красоту и самобытность псковского края.

Организаторами конкурса выступили министерство культуры Псковской области и научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры совместно с отделом «Служба управления объектом всемирного наследия, особо ценными объектами культурного наследия и объектами деревянного зодчества».