Кратковременные дожди и грозы пройдут в Псковской области 7 июля
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 7 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ночью без существенных осадков, днём пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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