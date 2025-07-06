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Общество

Кратковременные дожди и грозы пройдут в Псковской области 7 июля

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 7 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Ночью без существенных осадков, днём пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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