Кратковременные дожди и грозы пройдут в Псковской области 7 июля

18:16, 06 июля 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 7 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью без существенных осадков, днём пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет низким.