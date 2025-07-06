С 1 сентября в России начинают действовать новые правила организации командировок

20:53, 06 июля 2025, ПАИ

С 1 сентября вступают в силу новые правила оформления командировок, которые сделают рабочие поездки более удобными. Для возмещения затрат не потребуется официальное согласие руководителя, а перечень расходов, подлежащих компенсации со стороны работодателя, будет увеличен, сообщается в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Теперь для получения компенсации достаточно уведомить руководителя, а не получать его согласие, как это было ранее.

Кроме того, расширится список расходов, подлежащих возмещению: работодатель будет компенсировать такие обязательные затраты, как госпошлины за оформление заграничного паспорта, визы, консульские сборы и другие расходы.

Также введено новое понятие «проездной документ», которое включает в себя билеты, путевые листы, чеки и квитанции, предоставляемые работником.

Новые правила распространяются на командировки и по России, и за рубеж.