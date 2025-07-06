Германия не стала домом: как семье из Европы помогли переехать в Псков

22:34, 06 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о семье Алфёровых, переехавшей в Псков из Европы, в своём Telegram-канале.

Сюжет о причинах переезда и о том, чем покорила Псковская область, подготовила ГТРК «Псков». «За 24 года жизни в Европе Германия так и не стала настоящим домом для семьи Алфёровых. Весной этого года супруги решились вернуться в Россию, выбрав Псков: связались с нашим уполномоченным, проработали детали предстоящего переезда и даже заранее купили домик в деревне», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что самым сложным моментом при отправке вещей была транспортировка станка. «Валерий – мастер-краснодеревщик, занимается изготовлением мебели, посуды и предметов интерьера», – уточнил губернатор.

Михаил Ведерников заметил, что перевезти не только личные вещи, но и оборудование Алфёровым помогли меры поддержки, предусмотренные в России для переселенцев, сохранивших гражданство, – в этом случае таможенное оформление осуществляется бесплатно.

«Неделю назад Валерий и Ирина получили внутренние российские паспорта. Теперь супруги смогут стать участниками государственных и региональных программ, например, подписать социальный контракт и оборудовать мастерскую», – отметил глава региона.