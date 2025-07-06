Сюжет проекта «Мы живы» о псковских десантниках вышел на Первом канале

23:20, 06 июля 2025, ПАИ

Сюжет проекта «Мы живы» о псковских десантниках вышел на Первом канале. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Легендарная 76-я дивизия ВДВ известна далеко за пределами области: наши бойцы всегда первые там, где требуется сила, мужество и безусловное выполнение боевых задач. Сегодня псковские десантники надёжно защищают интересы страны в зоне специальной военной операции. Успехи дивизии и исключительный вклад наших ребят в освобождение территорий неоднократно отмечал наш президент», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что в очередном сюжете проекта «Мы живы» на Первом канале речь пойдёт об элитных войсках России, об участии Псковской области в поддержке десантников и их семей, а также о том, что связывает Приказную палату Псковского кремля с нашей кадровой программой «Герои земли Псковской».

«76-я дивизия – настоящая школа лидерства, мужества и сплочённости! Мы гордимся нашими ребятами и делаем всё, чтобы, вернувшись домой, они могли применить свои навыки для пользы общества и новых достижений!» – заключил глава региона.