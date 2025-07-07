Стало известно, у скольких псковичей был роман на работе

08:29, 07 июля 2025, ПАИ

У 44 % опрошенных жителей Псковской области был опыт романа на работе. Такие данные ПАИ сообщили специалисты hh.ru, которые провели опрос среди работающих местных жителей.

Чаще всего в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента (51 %), работники сферы туризма и ресторанов (30 %), а также менеджеры по продажам (33 %). Реже всего романтические отношения между коллегами возникают в сфере науки и образования (22 %). Среди женщин о таком опыте рассказали 20 %, а среди мужчин – 30 %.

Из тех, у кого был роман на работе, более трети (35 %) всё ещё находятся в счастливых отношениях: 23 % до сих пор вместе, но ещё не поженились, а 12 % стали семьёй официально. А 5 % опрошенных заявили, что успели пожениться и даже развестись.

40 % респондентов отметили, что руководство их компании в целом нейтрально относится к романтическим отношениям между сотрудниками. В 4 % случаев топ-менеджмент однозначно негативно оценивает такую связь, в 10 % – позитивно. Остальные затруднились ответить, уточнили специалисты hh.ru.