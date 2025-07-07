До 15 июля открыт приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры»

09:34, 07 июля 2025, ПАИ

До 15 июля продолжается прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Это возможность переехать на работу в село или небольшой город, получить до 2 миллионов рублей на обустройство жизни и внести вклад в развитие страны, сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Программа «Земский работник культуры» была запущена в 2025 году по поручению президента России как продолжение успешных проектов «Земский доктор» и «Земский учитель». Теперь поддержку получают и работники культуры — библиотекари, музейные сотрудники, руководители творческих коллективов, специалисты домов культуры, преподаватели дополнительного образования.

Реализация программы напрямую соответствует целям и задачам национального проекта «Семья», направленного на повышение качества жизни для семей, в том числе в сельской местности. Культура играет в этом ключевую роль: доступ к творчеству, традициям, досугу и образованию помогает формировать сильное, устойчивое сообщество.

В программе принимают участие 87 регионов России — все, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Для будущих земских работников культуры доступно свыше 4,5 тысячи вакансий из более чем 2,5 тысячи организаций. Подать заявку и узнать подробности можно на официальной странице Минкультуры России.

Размер выплаты зависит от региона. Тем, кто решит переехать в села и малые города ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, а также в регионы Дальнего Востока, будет выплачено 2 миллиона рублей. В остальных субъектах — 1 миллион рублей.

Многие регионы дополнительно помогают с переездом: предоставляют жилье, компенсации по оплате ЖКХ, субсидии на ипотеку, земельные участки под строительство или муниципальные квартиры. Такой подход помогает специалистам быстрее адаптироваться на новом месте и закрепиться на селе.