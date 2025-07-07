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Общество

Участок Крестовского шоссе перекроют в Пскове до 11 июля

Участок Крестовского шоссе будет перекрыт в Пскове до 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: ПАИ

Ограничение вводится в связи с ремонтом железнодорожного переезда. В связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «3 км Морозовская ветвь (Крестовское шоссе)» с 7 по 11 июля будет перекрыт участок Крестовского шоссе по двум полосам в районе железнодорожного переезда.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда!» – обратились к псковичам в администрации.

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