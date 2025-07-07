Роман Старовойт ушёл с поста главы Минтранса РФ

10:04, 07 июля 2025, ПАИ

Роман Старовойт освобожден от должности министра транспорта РФ, соответствующий указ от 7 июля подписал президент Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

В указе не сообщается о причинах отставки министра.

Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. До этого, с сентября 2019 года, работал в должности губернатора Курской области (перед этим чуть меньше года был врио). В 2012-2018 годах Старовойт руководил подведомственным Минтрансу Росавтодором. В 2019 году возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» при подготовке президиума Госсовета по транспорту.