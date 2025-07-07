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Общество

Увольняется главврач Псковской городской поликлиники

Увольняется главврач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк. Как сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области, нынешняя рабочая неделя будет для него последней в прежнем качестве.

Максим Борисюк. Фото: ПАИ

«Максим Владимирович работал в поликлинике с осени прошлого года, – уточнили в минздраве. – За этот небольшой срок отделение профилактики, в котором можно пройти диспансеризацию и многие диагностические исследования, стало работать семь дней в неделю, в будние дни до 20:00, что удобно работающим горожанам».

Кроме того, организована работа неотложной службы, удалось наладить систему выездной диспансеризации в трудовые коллективы, заработали Школы здоровья, где пациенты могут получить полезную информацию о профилактике различных заболеваний и способах поддержки здоровья, поликлиника активно участвовала в городских спортивных мероприятиях и пропагандировала здоровый образ жизни.

До проведения конкурса на замещение вакантной должности временно исполнять обязанности главного врача Псковской городской поликлиники будет Альбина Ханбабаева.

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