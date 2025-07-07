19 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

11:48, 07 июля 2025, ПАИ

19 единиц оружия и 70 патронов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 30 июня по 6 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

На прошлой неделе в регионе провели 33 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 11 административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.