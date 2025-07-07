В Изборске завершается монтаж новой выставки «Пройдёмте в сад, я покажу вас розам»

11:57, 07 июля 2025, ПАИ

В Доме купца Белянина в Изборске завершается монтаж новой художественной выставки, которая откроется 8 июля в День любви, семьи и верности. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Выставку живописных набросков и этюдов с натуры полевых и садовых цветов «Пройдемте в сад, я покажу вас розам» Анны Чистяковой (1872–1930) представляют Государственный музей-заповедник «Изборск» и Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств.

Анна Чистякова – старшая дочь русского художника и педагога Павла Чистякова (1832–1919), русского живописца и графика, академика, профессора и действительного члена Императорской Академии художеств, создателя авторского метода художественной подготовки, названного его именем, – так называемой «системы Чистякова». Среди его учеников такие знаменитые мастера, как Виктор Борисов-Мусатов, Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Игорь Грабарь, Василий Поленов, Илья Репин, Николай Рерих, Валентин Серов, Василий Суриков и многие другие художники, составившие славу русского искусства на рубеже XIX–XX веков.

Живописи и рисунку Анна обучалась в мастерской своего отца, где старалась соперничать с известными в дальнейшем художниками – Александром Гаушем, Игорем Грабарем, Дмитрием Кардовским, Дмитрием Щербиновским. Занятия живописью продолжались и летом, когда вся семья перебиралась в Царское Село. Летом 1891 года Анна писала на даче этюды цветов, о чем сообщила в письме своей двоюродной сестре: «Уж я бьюсь, бьюсь! Но папа хвалит, и я довольна. Даже сказал мне, представь! (ведь он всегда очень скептически относился к моей работе) в первый раз в жизни, чтобы не бросала зимой живопись и писала бы в мастерской, и что тогда что-нибудь выйдет. Это прогресс и доказывает, что он начинает наконец «верить» в свою гениальную дочь».