Зары – посланцы судьбы

Турнир по длинным и коротким нардам среди предприятий и организаций Псковской области «Нарды без границ» стартовал в региональном Центре молодёжи и общественных инициатив. На двухдневный турнир зарегистрировано 40 участников. В первый день порядка 30 спортсменов разыгрывали медали в длинных нардах, в том числе и дети, а завтра, 7 июня, пройдут соревнования в коротких нардах. Турнир проводит Ассоциация ветеранов СВО Псковской области при поддержке Федерации нард России и Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области.