Полтора года условно и 400 тысяч рублей штрафа получил великолучанин за дебош на корпоративе

13:20, 07 июля 2025, ПАИ

Полтора года условно и 400 тысяч рублей штрафа получил 38-летний великолучанин за дебош на новогоднем корпоративе, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

30 декабря 2024 года у Дома культуры железнодорожников в Великих Луках мужчина ударил потерпевшего по голове, тот упал и ударился головой об асфальт. Испугавшись, подсудимый подбежал к пострадавшему и пытался оказывать первую помощь до приезда скорой медицинской помощи.

Затем он посещал потерпевшего в больнице, принес свои извинения и перечислил денежную сумму в счет компенсации морального вреда.

С учетом признания вины, раскаяния в содеянном приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с возложением ряда обязанностей.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 400 000 рублей.