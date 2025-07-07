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Происшествия

Два человека погибли и 15 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

Два человека погибли и 15 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 30 июня по 6 июля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП в Великих Луках. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 223 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 30 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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