Два человека погибли и 15 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

13:32, 07 июля 2025, ПАИ

Два человека погибли и 15 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 30 июня по 6 июля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 223 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 30 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.