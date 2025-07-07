Псковские спортсмены заняли третье место на Кубке Отечества среди участников СВО
Псковская команда заняла третье общекомандное место на всероссийских соревнованиях по армрестлингу среди участников СВО с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) «Кубок Отечества», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
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Фото: Федерация армрестлинга России
В соревнованиях, впервые получивших статус официальных, участвовали спортсмены из 31 региона России. Это позволяет выполнять нормативы единой всероссийской спортивной классификации до мастера спорта.
Псковскую область представляли:
- Евгений Казаков (класс PIUHR, до 85 кг) – 2-е место, норматив КМС.
- Семён Кузнецов (класс PIUHL, 85+ кг) – 2-е место.
- Андрей Сарычев (класс PIUHL, 85+ кг) – 3-е место.
- Юрий Григорьев (класс PIU, 90+ кг) – 11-е место (левая рука), 4-е место (правая рука), 5-е место (двоеборье).
- Камиль Ижболдин (класс PIU, до 80 кг) – 11-е место (левая рука), 10-е место (правая рука), 11-е место (двоеборье).
Команда начала подготовку к чемпионату России по армрестлингу среди спортсменов с ПОДА, который пройдёт в 2026 году.