43-летний пскович сгорел в строительном блок-контейнере

15:54, 07 июля 2025, ПАИ

43-летний пскович сгорел в строительном блок-контейнере. Как сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области, трагедия произошла в деревне Крипецкое-2 Псковского района.

По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали.

Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.