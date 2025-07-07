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Происшествия

43-летний пскович сгорел в строительном блок-контейнере

43-летний пскович сгорел в строительном блок-контейнере. Как сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области, трагедия произошла в деревне Крипецкое-2 Псковского района.

По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали.

Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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