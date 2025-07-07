Двухкомнатная квартира сгорела на Запсковье
Двухкомнатная квартира сгорела на Запсковье, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». Пожар произошел по адресу Труда, 22 в квартире на первом этаже.
Огонь полностью уничтожил кухню. Квартира закопчена на площади 10 квадратных метров.
Пожарные эвакуировали пятерых человек, в том числе двух детей. Никто не пострадал. Предварительная причина возгорания - неисправность металлорукава, соединяющего газовую плиту с магистральной линией.
На месте работали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники ГАИ и бригада скорой медицинской помощи.
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