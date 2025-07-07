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Происшествия

Двухкомнатная квартира сгорела на Запсковье

Двухкомнатная квартира сгорела на Запсковье, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». Пожар произошел по адресу Труда, 22 в квартире на первом этаже.

Огонь полностью уничтожил кухню. Квартира закопчена на площади 10 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали пятерых человек, в том числе двух детей. Никто не пострадал. Предварительная причина возгорания - неисправность металлорукава, соединяющего газовую плиту с магистральной линией.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники ГАИ и бригада скорой медицинской помощи.

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