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Общество

Приставы заставили жителя Псковской области продать автомобиль для погашения долгов по алиментам

Судебные приставы Гдовского района заставили должника продать автомобиль для погашения задолженности по алиментам в размере около 360 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Житель Гдова, помимо долга по алиментам, накопил задолженности по налогам, коммунальным платежам и другим обязательствам. В ходе исполнительных производств установили, что мужчина владеет автомобилем Mazda. Судебный пристав составил акт описи и ареста транспорта, после чего автомобиль передали на оценку и реализовали на торгах через Росимущество. Вырученные средства направили на погашение долга по алиментам.

Меры приставов позволили восстановить права несовершеннолетнего на материальное содержание, уточнили в пресс-службе.

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