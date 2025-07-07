Приставы заставили жителя Псковской области продать автомобиль для погашения долгов по алиментам

17:16, 07 июля 2025, ПАИ

Судебные приставы Гдовского района заставили должника продать автомобиль для погашения задолженности по алиментам в размере около 360 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Житель Гдова, помимо долга по алиментам, накопил задолженности по налогам, коммунальным платежам и другим обязательствам. В ходе исполнительных производств установили, что мужчина владеет автомобилем Mazda. Судебный пристав составил акт описи и ареста транспорта, после чего автомобиль передали на оценку и реализовали на торгах через Росимущество. Вырученные средства направили на погашение долга по алиментам.

Меры приставов позволили восстановить права несовершеннолетнего на материальное содержание, уточнили в пресс-службе.