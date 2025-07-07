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Общество

Проект «Судьбы героев» стартует в Пскове 10 июля

Презентация патриотического марафона детей и молодёжи «Судьбы героев» состоится в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15) 10 июля. Мероприятие начнётся в 16:00, сообщили ПАИ в учреждении.

Изображение: Псковский городской молодёжный центр

Проект направлен на исследование и сохранение памяти о героях Псковской области времён Великой Отечественной войны. Марафон даёт возможность молодёжи погрузиться в историю родного края и узнать больше о подвигах земляков.

На встрече участники познакомятся с основными аспектами проекта, получат консультации экспертов и научатся работать с архивными материалами. В программе мероприятия – обучение оформлению карточек героев, работа с электронными архивами, общение с наставниками.

Цель проекта – исследование и сохранение памяти о псковских партизанах, подпольщиках, тружениках тыла и других героях Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется сохранению семейных воспоминаний и исторической памяти.

Проект реализуют при поддержке «Грантов первых». Для участия необходима предварительная регистрация.

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