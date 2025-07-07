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Общество

В строящемся храме при Псковской областной больнице освятили купол

В строящемся храме в честь Святых Страстотерпца Цесаревича Алексия и Праведного Врача Евгения (Боткина) при Псковской областной инфекционной клинической больнице был совершён чин освящения купола сегодня, 7 июля, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

«Владыка Тихон благословил построить на этой земле, переданной главврачом больницы, храм, чтобы люди, живущие на окраине города, имели доступ к церкви, чтобы больные в больнице видели его и исцелялись. Мы с вами, как верующие люди, должны помнить – любой храм освещает всё пространство вокруг, и потому беды уходят быстрее», – сказал в своей проповеди протоиерей Андрей Большанин настоятель храма Святителя Василия Великого на Горке.

В медучреждении также отметили, что духовно направлять пациентов и медперсонал будет иерей Антоний Рехлов. Отец Антоний будет исповедовать, причащать и духовно поддерживать всех, кто нуждается в молитве и утешении.

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