В строящемся храме при Псковской областной больнице освятили купол

18:47, 07 июля 2025, ПАИ

В строящемся храме в честь Святых Страстотерпца Цесаревича Алексия и Праведного Врача Евгения (Боткина) при Псковской областной инфекционной клинической больнице был совершён чин освящения купола сегодня, 7 июля, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Владыка Тихон благословил построить на этой земле, переданной главврачом больницы, храм, чтобы люди, живущие на окраине города, имели доступ к церкви, чтобы больные в больнице видели его и исцелялись. Мы с вами, как верующие люди, должны помнить – любой храм освещает всё пространство вокруг, и потому беды уходят быстрее», – сказал в своей проповеди протоиерей Андрей Большанин настоятель храма Святителя Василия Великого на Горке.

В медучреждении также отметили, что духовно направлять пациентов и медперсонал будет иерей Антоний Рехлов. Отец Антоний будет исповедовать, причащать и духовно поддерживать всех, кто нуждается в молитве и утешении.