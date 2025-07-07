Окружное совещание Министерства просвещения для регионов СЗФО пройдёт в Пскове

19:12, 07 июля 2025, ПАИ

Окружное совещание Министерства просвещения для регионов Северо-Западного федерального округа пройдёт в Пскове 8 и 9 июня, сообщается в Официальном телеграм-канале Псковской области.

В пленарном заседании примут участие заместитель Министра просвещения РФ Ольга Колударова, исполняющий обязанности директора ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева» Максим Костенко, вице-президент издательства «Просвещение» Виктория Копылова, а также порядка 130 управленцев сферы образования из регионов Северо-Запада.

План мероприятий окружных совещаний включает пленарное заседание и работу проектной сессии по шести направлениям: «Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования», «Актуальные изменения нормативной правовой базы», «Снижение бюрократической нагрузки на учителя», «Профразвитие и методическое сопровождение кадров», «Школьная библиотека: перезагрузка», «Заработная плата учителя: новые подходы».

Результаты окружных совещаний станут основой региональных августовских педагогических совещаний и школьных педсоветов.