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Окружное совещание Министерства просвещения для регионов СЗФО пройдёт в Пскове

Окружное совещание Министерства просвещения для регионов Северо-Западного федерального округа пройдёт в Пскове 8 и 9 июня, сообщается в Официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области

В пленарном заседании примут участие заместитель Министра просвещения РФ Ольга Колударова, исполняющий обязанности директора ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева» Максим Костенко, вице-президент издательства «Просвещение» Виктория Копылова, а также порядка 130 управленцев сферы образования из регионов Северо-Запада.

План мероприятий окружных совещаний включает пленарное заседание и работу проектной сессии по шести направлениям: «Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования», «Актуальные изменения нормативной правовой базы», «Снижение бюрократической нагрузки на учителя», «Профразвитие и методическое сопровождение кадров», «Школьная библиотека: перезагрузка», «Заработная плата учителя: новые подходы».

Результаты окружных совещаний станут основой региональных августовских педагогических совещаний и школьных педсоветов.

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