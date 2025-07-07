Грозы надвигаются на Псковскую область

19:49, 07 июля 2025, ПАИ

На территории Псковской области ожидаются грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«8 июля с периода 2-5 часов местами по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются грозы», – говорится в сообщении.

При плохой видимости важно проявлять осторожность за рулём, избегать резких маневров и придерживаться установленного скоростного режима. Во время грозы не рекомендуется находиться под металлическими навесами и высокими деревьями, а также следует остерегаться водоёмов.

Пешеходам стоит быть особенно внимательными на пешеходных переходах.