Грозы надвигаются на Псковскую область
На территории Псковской области ожидаются грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«8 июля с периода 2-5 часов местами по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются грозы», – говорится в сообщении.
При плохой видимости важно проявлять осторожность за рулём, избегать резких маневров и придерживаться установленного скоростного режима. Во время грозы не рекомендуется находиться под металлическими навесами и высокими деревьями, а также следует остерегаться водоёмов.
Пешеходам стоит быть особенно внимательными на пешеходных переходах.
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