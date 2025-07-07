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Общество

Грозы надвигаются на Псковскую область

На территории Псковской области ожидаются грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

«8 июля с периода 2-5 часов местами по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются грозы», – говорится в сообщении.

При плохой видимости важно проявлять осторожность за рулём, избегать резких маневров и придерживаться установленного скоростного режима. Во время грозы не рекомендуется находиться под металлическими навесами и высокими деревьями, а также следует остерегаться водоёмов.

Пешеходам стоит быть особенно внимательными на пешеходных переходах.

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