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Общество

Об исчезнувшей улице Пскова рассказали в Госархиве

Улица Петропавловская находилась в самом центре Пскова. Со временем она исчезла. Когда и почему это произошло, рассказали в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

Фото здесь и далее: Госархив

На Петропавловской улице преобладала двухэтажная застройка. По её правой стороне располагался трёхэтажный дом. Он был выстроен в 1884 году. Здесь был театральный зал, занимались и ставили постановки в нём члены музыкально-драматического общества. С 1907 года в доме размещалась торговая школа, в 1910 году она стала коммерческим училищем. Завершалась улица у церкви во имя Казанской Иконы Божьей Матери (построена в 1810 году).

Большинство этих зданий были утрачены в середине XX столетия. Казанскую церковь снесли в 1960 году. На месте улицы появился главный корпус Псковского государственного университета и его общежитие. Улица Петропавловская также прекратила существовать, растворившись «в организме растущего города».

«В истории самых разных городов всегда есть такие решения – в результате застройки и перепланировки появляются одни улицы, исчезают другие. Города растут, обновляются старые кварталы, и вот уже на смену привычным маленьким улочкам и дворикам приходят широкие проспекты и площади. И только старые фотографии сохраняют детали прежнего облика города», – отметили в Госархиве.

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