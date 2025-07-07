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Общество

Пропавшего в Псковском районе мальчика нашли живым

Восьмилетнего мальчика, пропавшего в деревне Родина Псковского района, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Фото: «ЛизаАлерт»

«Найден. Жив!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик вышел на прогулку 7 июня и пропал.

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