Пропавшего в Псковском районе мальчика нашли живым

22:17, 07 июля 2025, ПАИ

Восьмилетнего мальчика, пропавшего в деревне Родина Псковского района, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден. Жив!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик вышел на прогулку 7 июня и пропал.