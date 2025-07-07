Пропавшего в Псковском районе мальчика нашли живым
Восьмилетнего мальчика, пропавшего в деревне Родина Псковского района, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден. Жив!» – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик вышел на прогулку 7 июня и пропал.
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