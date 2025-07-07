Всероссийские соревнования по футболу «Надежда» стартовали в Себежском округе

22:37, 07 июля 2025, ПАИ

В Псковской области проходит отборочный турнир первого межрегионального этапа IV Всероссийских соревнований по футболу «Надежда» среди специальных учебно-воспитательных учреждений. Торжественное открытие соревнований прошло в поселке Сосновый Бор Себежского муниципального округа сегодня, 7 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Торжественная церемония началась с общего построения команд – участников соревнований. Среди них представители образовательных учреждений Псковской, Астраханской, Свердловской областей, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Татарстан и Белоруссии.

С приветственными и напутственными словами перед участниками соревнований выступили официальные лица и гости турнира. Врио министра спорта Псковской области Галина Овсова отметила, что спорт не только объединяет людей, но и воспитывает в них силу характера и волю, которые являются неотъемлемыми компонентами в развитии личности. «Верьте в себя, у вас обязательно всё получится», – пожелала она участникам турнира.

В первый день соревнований было сыграно четыре матча в соответствии с проведённой ранее жеребьёвкой. По итогам команда Себежского специального учебно-воспитательного учреждения (СУВУ. – прим. ред. ПАИ] обыграла соперников из Специального учебно-воспитательного учреждения Краснодарского края со счетом 2:0.

Команда из Татарстана также одержала победу в игре с футболистами Краснодарского края, а могилёвская команда взяла вверх над свердловской. Кроме того, белорусы сыграли вничью с командой из Астрахани.

Соревнования продолжатся до 9 июля. Общее руководство организаций турнира осуществляют Министерство просвещения РФ, Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз. Оператор проведения турнира от Министерства просвещения РФ – Себежское СУВУ.