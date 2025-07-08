Координационное совещание по обеспечению правопорядка прошло в правительстве Псковской области

00:20, 08 июля 2025, ПАИ

Координационное совещание по обеспечению правопорядка прошло в правительстве Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Участники совещания обсудили три основные темы: меры профилактики экстремистских проявлений, мероприятия по реабилитации, адаптации и адресному сопровождению участников СВО, а также профилактику правонарушений в сфере ЖКХ, в том числе связанных с подготовкой к отопительному сезону.

В ходе совещания с докладом выступил начальник Управления специальных программ Псковской области Юрий Грязнов. Он отметил, что в целях обеспечения государственной и общественной безопасности реализуется государственная программа обеспечения общественного порядка и противодействия преступности в Псковской области.

«Предлагаем предусмотреть в государственной программе мероприятия по оказанию социальной помощи и поддержке уязвимых категорий населения, которые могут стать объектами вербовки со стороны экстремистских организаций, в том числе семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ещё одной важной задачей в организации профилактики экстремистских проявлений среди молодёжи является обучение специалистов и методическое обеспечение субъектов, реализующих мероприятия в области противодействия экстремизму и идеологии терроризма», – отметил Юрий Грязнов.

Он также отметил, что особое внимание следует уделить работе по противодействию экстремизму в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В частности, планируется создать «кибердружину».

Также участники совещания обсудили реализацию мероприятий по реабилитации, адаптации и адресному сопровождению участников СВО. Особую роль в этой части играют социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества», которые помогают ветеранам СВО вернуться к мирной жизни, содействуют их обучению, трудоустройству и медицинской реабилитации, способствуя проведению профилактики правонарушений среди данной категории лиц.

Трудоустройство ветеранов является одним из приоритетных направлений деятельности филиала фонда и реализуется в тесном сотрудничестве с Министерством труда и занятости Псковской области и центрами занятости населения. Филиалом фонда заключены соглашения с филиалом ОАО «Российские железные дороги» и Псковским региональным отделением Россельхозбанка по трудоустройству участников СВО. На текущий момент ветераны успешно трудоустроены на ряде производственных предприятий, включая завод «Микрон», «ЗЭТО».

Кроме того, в настоящее время в Министерстве спорта Псковской области проводится работа по организации обучения тренеров по дополнительной программе адаптивной физической культуры. Данное обучение возможно на базе профильного высшего образования, поэтому для тренеров, не имеющих соответствующего образования будет организовано сначала обучение по получению профильного.

Речь на совещании шла и о профилактике правонарушений в сфере ЖКХ. Для снижения аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства правительством Псковской области утверждён комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры в 2023 году на период до 2030 года. Планом предусмотрено выполнение мероприятий на сумму порядка 32 миллиардов рублей с учётом уже реализованных на сумму 12 миллиардов рублей. Также в этом году эта работа тоже продолжается в рамках нового федерального проекта. На трёхлетний период выделено порядка 900 миллионов рублей. что позволит выполнить модернизацию шести объектов в различных муниципалитетах. Также с Минстроем РФ прорабатывается вопрос выделения дополнительного финансирования также на трёхлетний период.